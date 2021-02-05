ABD ekonomisinde güçlü büyüme beklentileri petrol fiyatlarını yükseltti

ABD ekonomisini bu yıl yüzde 6 veya üzerinde büyüyebileceği yönünde yapılan tahminler, büyümenin Çin'i bile geride bırakabileceği değerlendirmeleri uluslararası piyasalarda petrol fiyatları yükseltti.



Analistler, Suudi Arabistan başta olmak üzere OPEC+'nın arz kısıntısına devam ettikleri bir ortamda ekonomide ve petrol talebinde toparlanmaya güvenin artmayı sürdürmesinin fiyatları yukarı çektiğini belirtiyorlar.



ICE'de en yakın vade için Brent petrolü şu sıralarda düne göre 34 cent artışla 59,18 dolar seviyesinden işlem görüyor. NYMEX'de Batı Teksas petrolü de 36 cent yükselişle 56,59 dolar seviyesinde.



Analistler, OPEC+'nın yüksek disiplin gösterdiği ve Suudi Arabistan'ın ek arz kısıntısına devam ettiği ortamda Brent petrolünün 60 dolar seviyesini zorlayabileceğine işaret ediyorlar.

Çin'in ham petrol talebinin de piyasaya destek verdiği belirtiliyor.



ICE'de Brent petrolü için kısa vadede hedef 59,63-60,13 dolar aralığı olarak ifade ediliyor.