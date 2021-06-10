ABD enflasyonu zirvede, piyasa neden pozitif?

ABD'de enflasyonun 13 yılın zirvesine çıkmasına karşın, ABD 10 yıllık faizi yüzde 1,45'in altına indi. ABD borsaları ise günü yükselişle kapattı.

Enflasyondaki yükselişe rağmen piyasanın pozitif görünüm sergilemesi dikkat çekti.

Yüksek enflasyona rağmen ABD 10 yıllık faizinin aşağı yönlü seyir izlemesini, kısa pozisyonların kapatılmasına bağlayan analistler, piyasanın enflasyonda yükselişin geçici olacağı ve Fed'in gevşek para politikasını koruyacağı görüşüne inandığını söylüyor.

ABD enflasyon verisiyle 1,52 seviyesine çıkan ABD 10 yıllık faizi ardından yönünü aşağı çevirdi ve mart başından bu yana en düşük seviyelere geldi. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3 düşüşle 1,44 seviyelerine indi.

ABD borsalarında yükseliş

Pozitif görünüm New York borsasında da kendini gösterdi. Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,06 değer kazanarak 34.466,24 puana ulaştı. S&P 500 endeksi yüzde 0,47 yükselişle 4.239,42 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,78 değer artışıyla 14.020,33 puana çıktı.

Analistler, mali ve para politikalarında artan enflasyona rağmen destekleyici duruşun piyasalarda pozitif etki yaratmaya devam ettiğini bildirdi.

Gündemin odağında ABD Başkanı Biden'ın Avrupa turunda gerçekleştireceği görüşmelerin olduğuna işaret eden analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek hafta yapılacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında enflasyonda yaşanan artışa tepki vermesinin beklenmediğini belirtti.

Dolar/TL yüzde 2 geri çekildi

Yurtiçinde ise kurda düşüş etkili oluyor. ABD'de tahvil faizlerinde düşüş ve Brüksel'den olumlu yansımalar beklenmesi, içerde de TL'nin güçlenmesini sağladı. Kur yüzde 2 düşüşle 8,42 seviyelerine çekildi.