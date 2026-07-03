ABD finans piyasaları Bağımsızlık Günü nedeniyle kapalı

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ABD finans piyasaları, ülkenin bağımsızlığının 250. yıl dönümü olan Bağımsızlık Günü tatili dolayısıyla cuma günü işlemlerini tamamen durdurdu. New York Menkul Kıymetler Borsası, Nasdaq Bileşik Endeksi ve tahvil piyasaları resmi tatil takvimi uyarınca 3 Temmuz cuma gününü kapalı geçirdi. Kripto para piyasaları ise küresel 24 saat işlem yapabilme özelliği sayesinde bu tatilden etkilenmedi.

Finansal piyasalarda tatil takvimi

New York borsaları ve tahvil piyasaları pazartesi günü olağan çalışma saatlerine geri dönecek. Federal Rezerv Bankası ve bağlı şubeleri cumartesi gününe denk gelen resmi tatili takip ederken, ticari bankaların büyük bölümü cuma günü açık kalmayı tercih etti. Bazı banka şubeleri cuma günü çalışma saatlerinde değişikliğe giderken, ATM ağları ve mobil bankacılık uygulamaları kesintisiz hizmet vermeyi sürdürüyor.

Taşımacılık ve lojistik şirketlerinin çalışma düzeni

ABD Posta Servisi cuma günü dağıtım operasyonlarına olağan şekilde devam ederken, şubelerini cumartesi günü kapatma kararı aldı. Özel kargo şirketlerinden FedEx cuma günü esnek çalışma saatleri uygularken, cumartesi günü operasyonlarını tamamen durdurdu. Lojistik şirketi UPS ise cuma günü yurt içi ve uluslararası hava taşımacılığı hizmetlerini olağan şekilde yönetirken, cumartesi günü bazı istisnai perakende mağazaları hariç teslimat yapmadı.

Kamu kurumları ve perakende sektöründe son durum

Federal hükümete bağlı zorunlu olmayan tüm kamu binaları ve eyalet yönetim ofisleri cuma günü tatil programını başlattı. Perakende tarafında Costco cumartesi günü kapılarını kapatırken, Trader Joe's ve Sam's Club çalışma saatlerini kısalttı. Sektördeki diğer büyük perakendeciler ve restoran zincirleri ise hafta sonu boyunca indirim kampanyalarıyla operasyonlarını sürdürüyor.