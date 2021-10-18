ABD ham petrolü 7 yılın zirvesine çıktı

COVID-19 salgınının etkilerinden toparlanma ile birlikte talebin yükselmele devam etmesi uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarını son yılların en yüksek seviyelerine taşımaya devam ediyor.

NYMEX'de Batı Teksas petrolünün vardil fiyatı Ekim 2014'ten bu yana görülen en yüksek seviyeye çıkarken, ICE'de Brent petrolünün varil fiyatı da Ekim 2018'den bu yana görülen en yüksek seviyeden işlem görüyor.

NYMEX'de Kasım vadeli Batı Teksas petrolünün varil fiyatı bu sabah 83,73 dolara kadar yükseldi ve şu sıralarda Cuma gününe göre 1,23 dolar artışla 83,51 dolar seviyesinde.

ICE'de Aralık vadeli Brent petrolü de 86,04 dolar seviyesinin test edilmesinin ardından Cuma gününe göre 0,93 dolar yükseliş ile 85,79 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, doğal gaz fiyatlarında rekor artış sonrası petrole yönelimin dördüncü çeyrekte ham petrol talebini 450 bin varil/gün artıracağı beklentisini fiyatlara destek verdiğini vurguluyorlar. Brent petrolünde 86 dolar seviyesinin yeniden geçilmesi halinde hareketin 86,65 dolar seviyesinin üzerine kadar devam edebileceğini vurguluyorlar.