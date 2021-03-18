ABD Hazine kağıdı getirileri yükseliyor, ABD Doları güçleniyor

Fed'in 2023'e kadar faiz artırımı olmadığı mesajı ile 1,67 seviyelerine geri çekilen ABD 10 yıl vadeli tahvil getirileri yeniden yükselişe geçti.

Faizin 1,70 seviyesinin üzerine çıkması ABD vadeli endekslerini eksiye geçirirken, ABD Dolarını güçlendirdi.



ABD Doları, euro karşısında 1,99426 seviyesine kadar güçlenirken, dolar/yen de 109,30'a kadar çıktı.

Vadeli endekslere baktığımızda ise Dow Jones Sanayi Endeksi hala düne göre 56 puan, yüzde 0,17 artıda olsa da, teknoloji hisselerinin ağırlıklı olduğu Nasdaq 100 vadeli endeksi 118 puan, yüzde 0,89 ve S&P 500 vadeli endeksi 11,25 puan, yüzde 0,28 ekside.



Avrupa vadeli endeksleri ise düane göre artıda olmaya devam ediyorlar.

Yurtiçinde ise TCMB'nin faiz kararı beklenirken, dolar/TL 7,52 seviyelerinde.