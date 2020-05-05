ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
14 °C
Ülker

Son Dakika Haberleri:

  • Haberler
  • Finans
  • ABD Hazinesi ikinci çeyrekte 2,9 trilyon dolar borçlanacak

ABD Hazinesi ikinci çeyrekte 2,9 trilyon dolar borçlanacak

ABD Hazine Bakanlığı, koronavirüs salgınının etkisiyle, bu yılın ikinci çeyreğinde 2,9 trilyon dolar borçlanmayı planladığını duyurdu.

ABD Hazinesi ikinci çeyrekte 2,9 trilyon dolar borçlanacak
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş A+ A-
ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, borçlanma tahmininde artış olduğu ve bunun  salgınla mücadele kapsamında yapılan harcamalar, vergi ertelemeleriyle Hazine nakit dengesindeki artıştan kaynaklandığı bildirildi. 

Açıklamada, Hazinenin nisan-haziran döneminde 2,9 trilyon dolar borçlanmasının beklendiği kaydedildi. Haziran sonu nakit dengesinin 800 milyar dolar olacağının tahmin edildiği belirtilen açıklamada, söz konusu borçlanmanın şubat ayında duyurulan tahminden 3,05 trilyon dolar fazla olduğu aktarıldı. 

Açıklamada, Hazinenin temmuz-eylül döneminde ise 677 milyar dolar borçlanmasının beklendiği ifade edilerek, bu yılın ilk çeyreğinde 477 milyar dolar borçlandığı kaydedildi.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap