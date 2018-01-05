ABD hisse senedi fonlarından 8.4 milyar dolar çıktı

05 Ocak 2018

ABD hisse senedi fonlarından geçtiğimiz hafta 8,4 milyar dolar sermaye çıkışı yaşandı.

Aynı dönemde vergilendirilebilir tahvil fonları ise 3,3 milyar dolar ile ekim ayından bu yana görülen en büyük sermaye girişini sağladılar.

ABD merkezli gelişmekte olan piyasa hisse senedi fonlarına sermaye girişi de 643 milyon dolar ile ekim ayından bu yana görülen en yüksek seviyede gerçekleşti.

Söz konusu dönemde gelişmekte olan piyasa borçlanma fonlarına sermaye girişi 473 milyon dolar oldu.