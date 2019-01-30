ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinde 2. perde

30 Ocak 2019

ABD'nin Pekin yönetiminden talepleri konusunda iki ülkenin derin görüş ayrılıkları yaşadığı bir ortamda, kritik ABD-Çin ticaret görüşmeleri bugün ve yarın yapılıyor. Süren anlaşmazlık ABD'nin gümrük vergilerini artıracağı 2 Mart'tan önce bir uzlaşı sağlanmasını da zora sokuyor.

Beyaz Saray'daki görüşmeler, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Aralık ayında, ticaret savaşında 90 günlük ateşkes kararı almalarından bu yana en üst düzeyli temaslar olacak.

Görüşmelere yakın kişiler ve ticaret uzmanları şu ana kadar, Çinli yetkililerin ABD'nin taleplerini ele almaya istekli olduğuna dair az işaret bulunduğunu ifade ettiler. ABD, Çin'in Amerikan fikri mülkiyet haklarını korumasını ve Amerikan şirketlerini Çinli şirketlere teknoloji transferine zorlamasına son vermesini istiyor.

ABD, Çin'in ticari sırlarını çaldığından ve Amerikan teknoloji şirketlerini satın alma yolunda sistematik kampanya yürütmesinden şikayetçi. Çinli yetkililer ise teknoloji transferi yapılmasını zorlayan politikalar izlediklerini kabul etmiyorlar.

Trump, 2 Mart'a kadar anlaşmaya varılamazsa, 200 milyar dolar değerinde Çin malına uygulanan yüzde 10 gümrük vergisini yüzde 25'e yükseltmekle tehdit etti. Ayrıca ABD'ye gönderilen Çin mallarının geri kalanına da yeni gümrük vergileri tehdidinde bulundu.

Görüşmelere yakın bir kişi Reuters'a yaptığı açıklamada, "Yapısal kaygılar ve zoraki teknoloji transferine ilişkin olarak, iki taraf arasında geniş bir uçurum olmasa bile, önemli bir ayrılık devam ediyor" dedi.

Azalan beklentiler

Görüşmeleri izleyen bazı iş çevrelerinin bu hafta ilerleme elde edileceği beklentileri zayıflıyor.

ABD-Çin İş Konseyi başkan yardımcısı Erin Ennis, 2 Mart'a bir ay kala, iki tarafın da en iyi tekliflerini bu iki gün içinde masaya getirmeleri ihtimalinin düşük olduğunu belirtti.

Ancak Başbakan Yardımcısı Liu He liderliğindeki Çin tarafı, masaya soya fasulyesi, enerji ve mamul mallar dahil olmak üzere ABD mallarının ithalini önemli ölçüde arttırmak için önceki tekliflerinin ötesine geçen yeni bir teklif getirebilir.

Trump hükümetinin Çin ile anlaşmasının en güçlü savunucularından olan ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, bugün ve yarın günleri sürecek görüşmeler için iyimser açıklamalar yaptı.

Mnuchin, Fox televizyonuna yaptığı açıklamada, görüşmelerin piyasalara erişim ve teknoloji transferi bölümlerinde "önemli ilerleme" elde edilmesini beklediğini söyledi.

Kaynak: Reuters