ABD ile diplomatik ilişkiler tekrar gündemde

DÜNYA ONLİNE - AA

Cumhuriyet bayramı tatili sonrası piyasalar ABD cephesinden gelen kötü haberlerle güne başladı. ABD Temsilciler Meclisi, Türkiye’ye yaptırım uygulanmasını öneren ve sözde Ermeni soykırımının tanınmasını öngören iki tasarıyı ezici çoğunlukla kabul etti. Tasarıların yasalaşması için Senato’da da aynı şekilde kabul edilmesi gerekiyor. Tasarılar Senato’dan üçte iki çoğunluğun üzerinde oyla geçerse Trump’ın önüne gitmeden doğrudan yasalaşacak.

Bu gelişmeler sonrasında; yurtiçi piyasaların tatil olduğu zaman diliminde 5,7145 seviyesine kadar gevşeyen dolar/TL, bu sabah 5,77 seviyesini gördü. Gün ortasına doğru sabahki kayıplarının bir kısmını geri alan dolar/TL kuru, 5,7450 seviyelerine kadar çekildi.

Borsa satıcılı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,92 azalışla 98.920,86 seviyesine geriledi.

Açılışta BIST 100 endeksi, 917,44 puan ve yüzde 0,92 değer kaybıyla 98.920,86 seviyesine indi. Bankacılık endeksi yüzde 1,87 ve holding endeksi yüzde 0,45 düşüş kaydetti.Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,05 ile ticaret, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Cumhuriyet Bayramı tatili öncesinde pazartesi öğlene kadar açık olan Borsa İstanbul'da, yüzde 0,38 değer kaybeden BIST 100 endeksi, günü 99.838,30 puandan tamamlamıştı.

Teknik açıdan BIST 100 endeksi için 98.500 ve 97.200 seviyeleri destek, 102.500 direnç konumunda.

Diplomatik ilişkiler tekrar gündemde

ABD'de dün akşam Temsilciler Meclisi'nde Türkiye aleyhine alınan kararların ardından ABD ile diplomatik ilişkilerin tekrar gündemin odağına yerleşti.

Türkiye'nin ABD Temsilciler Meclisi'nde alınan kararları sert bir şekilde kınadığını anımsatan analistler, konuyla ilgili ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarının takip edileceğini söyledi.

Bu akşam saat 21.00'de açıklanacak ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı ve yoğun veri takviminin de piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağına değinen analistler, Fed'in 25 baz puan faiz indirimi yapacağına kesin gözüyle bakıldığını kaydetti.

Öte yandan TCMB'nin beklentinin üzerinde gelen faiz indirimi sonrasında piyasaları yarınki Enflasyon Raporu ve yapacağı basın toplantısında ikna edip edemeyeceği TL'nin kısa vadeli hareketi açısından belirleyici olacak.

Fitch'in Cuma günü Türkiye'ye yönelik yapacağı değerlendirme de takip edilecek.

ABD Temsilciler Meclisi, Ermeni tasarısını kabul etti

ABD Temsilciler Meclisi "Türkiye'ye yaptırım" tasarısını onayladı