ABD-İran gerilimi tırmanırsa petrol 100 doları görebilir

Enerji piyasaları uzmanı Fereidun Fesharaki, ABD ile İran arasındaki gerilimin açık bir çatışmaya dönüşme ihtimalinin arttığını belirterek, böyle bir senaryonun petrol fiyatlarında sert yükselişlere yol açabileceğini söyledi.

Enerji danışmanlık şirketi FGE NexantECA'nın Onursal Başkanı olan Fesharaki, Bloomberg TV'ye verdiği röportajda, "ABD'nin savaşa gitmekten başka seçeneği yok gibi görünüyor. Gemileri geri çevirip eve dönmeleri bana çok zor bir senaryo gibi geliyor" ifadelerini kullandı. Fesharaki, İran'ın ABD'nin taleplerini kabul etmesi halinde ise Tahran yönetiminin kendi meşruiyetini zedeleyebileceğine dikkat çekti.

Bölgesel riskler gündemde

Fesharaki, olası bir tırmanma durumunda İran'ın Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt'e yönelik saldırı seçeneğini değerlendirebileceğini, ayrıca Hürmüz Boğazı'nı kapatma ihtimalinin de masaya gelebileceğini belirtti. Bu tür adımların küresel enerji arzı üzerinde ciddi baskı oluşturabileceği değerlendiriliyor.

Petrol fiyatlarında 100 dolar senaryosu

Bölgeden ham petrol sevkiyatının aksaması ihtimalini farklı senaryolar üzerinden ele alan Fesharaki, gelişmelerin ciddiyetine bağlı olarak petrol fiyatlarının varil başına 90 ila 100 dolar aralığına yükselmesinin "mümkün" olduğunu vurguladı.

Öte yandan ABD ile İran'ın perşembe günü Cenevre'de üçüncü tur görüşmelere başlaması bekleniyor. Piyasalar, diplomatik temasların seyrini yakından izliyor.