ABD-İran mutabakatı petrol devlerini vurdu

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ABD ile İran arasında sağlanan mutabakatın ardından Avrupa'nın önde gelen petrol şirketlerinin hisselerinde düşüş yaşandı. Hürmüz Boğazı'ndan ticaret akışının yeniden başlayabileceğine yönelik beklenti, petrol fiyatlarını aşağı çekerken enerji şirketleri üzerindeki satış baskısını artırdı.

Savaş mutabakatla sona erdi

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırısıyla başlayan savaş, yürütülen müzakerelerin ardından mutabakatla sonuçlandı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ile İran'ın anlaşmaya vardığını duyurdu. Şerif, tarafların "Lübnan dahil tüm cephelerde askeri operasyonların derhal ve kalıcı olarak sona erdirildiğini" ilan ettiğini açıkladı.

İran basınından 14 maddelik taslak iddiası

Mutabakatın resmi maddeleri henüz duyurulmazken, İran basınında "14 maddelik mutabakat taslağı" olduğu belirtilen bir metin yayımlandı.

Söz konusu metne göre taraflar, Lübnan dahil tüm cephelerde kalıcı ateşkesi kabul ediyor. Taslakta ayrıca Washington'ın Tahran yönetiminin içişlerine karışmama taahhüdü ve ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukasını kaldırması da yer alıyor.

Metinde, Hürmüz Boğazı'nın "İran'ın düzenlemeleri çerçevesinde" 30 gün içinde yeniden açılması ile İran petrolü ve enerji ürünlerine yönelik yaptırımların kaldırılması da "mutabakat taslağında" bulunan başlıklar arasında gösteriliyor.

Brent petrolde yüzde 5 düşüş

Hürmüz Boğazı'nda ticaret akışının yeniden başlayacağına ilişkin haber akışı, petrol piyasasında fiyatları aşağı çekti.

Küresel petrol fiyatları üzerinde belirleyici olan Brent petrolde düşüş yüzde 5'e ulaştı.

Piyasalarda mutabakatın etkisiyle genel olarak olumlu bir hava oluşurken, yatırımcıların savaş döneminde petrol şirketlerinin elde ettiği kâr artışının sona erebileceğini fiyatlaması enerji hisselerinde gerilemeye yol açtı.

Avrupa petrol hisselerinde satış baskısı

Avrupa'nın büyük enerji şirketlerinde gün içinde dikkat çeken kayıplar görüldü.

Türkiye saatiyle 15.00 itibarıyla TotalEnergies hisseleri yüzde 4,8 değer kaybetti. Aynı dakikalarda Shell hisselerinde düşüş yüzde 4,7 olarak kaydedildi.

İtalyan enerji şirketi Eni'nin hisseleri yüzde 4,3 gerilerken, İngiliz bp hisselerinde kayıp yüzde 3,6 oldu.

Yunanistan merkezli rafineri ve ticaret şirketi Motor Oil Hellas'ın hisselerindeki düşüş ise yüzde 3,9'a ulaştı.

Hürmüz'de normalleşme zaman alabilir

Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik beklentiler petrol fiyatlarını düşürse de ticaret akışının kısa sürede tamamen normale dönmeyebileceği değerlendiriliyor.

Küresel petrol tedariki açısından stratejik öneme sahip boğazda akışın eski seyrine ulaşmasının aylar sürebileceği ve tedarikteki toparlanmanın uzun zaman alabileceği tahmin ediliyor.