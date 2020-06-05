ABD işsizlik verisi mayısta geriledi
ABD mayıs ayı işsizlik verisi beklentilerin aksine mayısta yüzde 13,3’e geriledi.
ABD Çalışma Bakanlığı tarafından dün açıklanan mayıs ayı işsizlik verisi beklentilerin aksine nisan ayındaki yüzde 14,7 oranından mayısta yüzde 13,3’e geriledi.
Bakanlık verilerine göre tarım dışı istihdam nisanda 20 milyon 687 bin düştükten sonra mayısta 2 milyon 509 bin yükseldi.
Reuters anketini yanıtlayan ekonomistler işsizlik oranının mayısta yüzde 19,8’e yükseleceğini, mayısta iş kayıplarının 8 milyon olacağını öngörmüştü.