ABD Merkez Bankası faizi sıfıra çekti!

16 Mart 2020

Hilal SARI

ABD Merkez Bankası (Fed) 18 Mart toplantısını beklemeyip erken bir faiz hamlesi daha yaparak, politika faizini yüzde 0-0,25 aralığına çekti. Fed ayrıca, 500 milyar dolar Hazine, 200 milyar dolar mortgage tahvili ile parasal genişlemeye yeniden başladığını duyurdu.

Fed’den yapılan açıklamada ‘koronavirüs salgınının toplumlara zarar verdiği ve ABD’nin de aralarında olduğu birçok ülkede ekonomik aktivitenin olumsuz etkileneceği’ belirtildi.

Finansal piyasalardaki ciddi bozulmayı da göz önünde bulunduran Fed, bankalar için acil kredi oranını da 125 baz puan düşürerek yüzde 0,25’e indirip, kredilerin vadesini 90 güne uzattı.

Fed ayrıca binlerce bankanın rezerv karşılık oranlarını sıfıra indirdi.

Dolar likiditesini artırmak için Kanada, İngiltere, Japonya, İsviçre ve Avrupa Merkez Bankası ile arasındaki ‘swap’ hatlarını tekrar açtı. Bu hamle bankalar tarafından koordineli bir şekilde atılan bir adım oldu.

Fed ilk 40 milyar dolarlık alımın pazartesi başlayacağını söyledi.

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, faizlerin sıfıra indirilmesine karşı oy kullanan tek FOMC üyesi oldu.

Trump tebrik etti

Bu arada dün Fed Başkanı Jerome Powell'i yerinden alma yetkisi olduğunu ama bunu yapmayı düşünmediğini söyleyen ABD Başkanı Donald Trump, Fed'i bu kararı nedeniyle tebrik etti.

Dolar/TL geriledi

Fed'in faiz kararı öncesi illikit piyasada 6.31 seviyelerinde işlem gören dolar/TL, kararın duyurulması sonrasında 6.28 seviyelerine doğru geriledi. Kur saat 00:41 itibariyle 6.2870 seviyesinde yer aldı.

Piyasalar paniği atamadı!