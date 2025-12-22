ABD piyasalarında 2026 beklentisi: Güçlü getiriler sürebilir, düzeltme riski masada

Haftanın kapanışında ABD piyasaları, yoğun bir veri akışının ardından dengelendi. Kasım ayı istihdam raporu, ekonomiye beklenenden fazla istihdam eklendiğini gösterirken işsizlik oranı sınırlı yükseldi. Öte yandan enflasyon, son dört yılın en düşük seviyesine gerileyerek piyasalara nefes aldırdı.

Trump’ın vaatleri yakından izleniyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni yılda ekonomik rahatlama ve büyüme vaatleri piyasalar tarafından yakından izleniyor. Analistlere göre, özellikle ticaret politikalarına ilişkin kararlar ve vergi düzenlemeleri piyasa yönünü belirleyebilir.

2026’nın pozitif bir yıl olması bekleniyor

Slatestone Wealth Baş Piyasa Stratejisti Kenny Polcari, 2026’nın da pozitif bir yıl olmasını bekliyor ancak son üç yıldaki çift haneli güçlü getirilerin tekrarlanmasının zor olduğunu söylüyor. Polcari’ye göre yüzde 10–12 bandında bir yıllık getiri “sağlıklı” kabul edilebilir.

Gümrük tarifeleriyle ilgili kararlar

Yılın ilk bölümünde, ABD’de yaklaşan seçim süreci ve politika belirsizliği volatilite yaratabilir. Ayrıca U.S. Supreme Court’un gümrük tarifeleriyle ilgili kararları ve Federal Reserve başkanlığına dair gelişmeler, piyasa için önemli katalizörler olarak görülüyor.

Finans, sağlık, temel tüketim, sanayi ve kamu hizmetleri

Polcari, teknoloji hisselerinde kalıcı olmayı ancak “kovalamamayı” öneriyor. Olası geri çekilmelerde alım fırsatı aranmalı. Finans, sağlık, temel tüketim, sanayi ve kamu hizmetleri sektörleri 2026 için öne çıkan alanlar arasında.

Düzeltme uyarısı

Polcari, yılın ilk yarısında piyasada yüzde 10–12’lik bir geri çekilmenin sürpriz olmayacağını vurguluyor. Böyle bir düzeltme, uzun vadeli yatırımcılar için alım fırsatı olarak değerlendirilebilir.