ABD, Rusya'nın tahvil ödemelerini engellemeyi planlıyor

ABD yönetiminden bir yetkili, Hazine Bakanlığı'nın Rusya'nın Amerikalı tahvil yatırımcılarına ödeme yapma kabiliyetinin bloke edilmesinin değerlendirildiğini bildirdi. Yetkili, böyle bir adımın Rusya'yı temerrüde düşmenin eşiğine getireceğini ifade etti.

Verilen bilgiye göre; Biden yönetimi, Rusya'nın tahvil ödemelerini yapmasına imkan sağlayan ve süresi 25 Mayıs'ta dolacak muafiyeti uzatmayacak.

Yetkili, "Muafiyetin uzatılmaması değerlendirilmekte, ancak şu ana kadar alınmış bir karar yok. Putin üzerindeki baskının artırılması için tüm seçenekleri değerlendiriyoruz" diye konuştu.

40 milyar dolar tutarında uluslararası tahvil ödemesi bulunan Rusya, geçtiğimiz ay temerrüde düşmemek için bu tahvillerin vadeleri gelenlerde kupon ve ana para ödemelerini yapmaya başlamıştı.

Rusya, 1917'deki Ekim Devrimi'nden bu yana hiç temerrüde düşmedi.