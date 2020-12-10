ABD stoklarında artışa rağmen petrol fiyatları yükseliyor

ABD'de API'nin ardından EIA'nın da ham petrol stoklarının arttığına işaret etmesine rağmen uluslararası piyasalarda petrol fiyatları yükseliyor.



İngiltere'de COVID-19'a karşı aşılamanın başlaması, ABD'de Moderna ve Pfizer-BioNTech'in Covid aşılarına onay verilmesinin çok yakın olduğu haberleri ve Kerkük'te iki petrol kuyusunun bombalanması petrol fiyatlarında yukarı harekete destek veriyor.



Bu saban ICE'de Brent petrolü düne göre 21 cent artışla 49,07 dolar seviyesinden işlem görüyor. NYMEX'de Batı Teksas petrolü de düne göre 25 cent artışla 45,77 dolar seviyesinde.



Analistler, Kerkük'te bombalanan kuyuların üretim açısından küçük olduklarını, ancak bölgede başka saldırılarını olabileceği endişelerinin fiyatlara yansıdığını ifade ediyorlar.