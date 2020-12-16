ABD stoklarında beklenmedik artış petrol fiyatlarını geriletti

ABD petrol stoklarında sürpriz artış ve talebe yönelik endişeler uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarının bir miktar gerilemesine yol açtı. API'nın açıkladığı haftalık verilerin ABD'nin stoklarının 11 Aralık haftasında 1,9 milyon varil düşüş beklentisine karşın 2 milyon varil artış gösterdiğini ortaya koymasının ardından ICE'de Brent petrolünün varil fiyatı 50,61 dolar/varili gördü. Şu sıralarda da düne göre 12 cent düşüşle 50,64 dolar/varil seviyesinde.



NYMEX'de Batı Teksas petrolü de 0,09 dolar kayıpla 47,53 dolar/varil seviyesinden işlem görüyor.