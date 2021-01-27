ABD stoklarındaki artış petrol fiyatlarını destekliyor

ABD'de API tarafından açıklanan haftalık stok verilerinin ham petrol stoklarında güçlü düşüşe işaret etmesi petrol fiyatlarına destek verdi. Çin'de yeni koronavirüs vakası sayısını dün son 2 haftanın en düşük seviyesine indiği haberlerinin de desteği ile ICE'de Brent petrolünün varil fiyatı bu sabah 56,17 dolar seviyesini gördü. NYMEX'de Batı Teksas petrolü de 53 dolar seviyesinde.



ING analistleri, ABD'de artması beklenen stokların düştüğünün açıklanmasını piyasaya bir miktar destek verdiğini, ancak üretim tarafından gelen haberlerin o kadar yapıcı olmadığına işaret ediyorlar.



Libya'nın üretiminin arttığına, İran'ın ihracatının yükseldiğine işaret eden analistler, kısa vadede görünümün hala belirsiz olduğu ortamda fiyatların daha yukarı taşınmasında zorlanılabileceğine işaret edilyorlar.



Brent petrolü için direnç seviyesi 56,30 dolar/varil olarak öne çıkıyor. Buranın geçilmesi halinde ise 56,73 dolar seviyesinin üzeri denenebilir.