ABD tahvil faizi yaklaşık 4 ayın zirvesini gördü
10 yıllık ABD tahvil faizi, yüzde 1,591 ile haziran ortasından bu yana en yüksek seviyelerde
Foreks
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10 yıllık ABD tahvil faizi Haziran ortasından bu yana en yüksek seviyelerden işlem görüyor.
Dolar Endeksi halihazırda 94,256 seviyelerinden işlem görürken 10 yıllık Amerikan tahvil faizi ise yüzde 1,591'le Haziran ayı ortasından bu yana görülen en yüksek seviyelerde bulunuyor.
ABD'de piyasalar bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisini yakından izleyecekler. Analistler 15.30'da açıklanacak rakamın 500 bin kişilik artış göstereceğini tahmin ediyor.