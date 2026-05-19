ABD tahvil faizlerindeki yükseliş hisse senedi piyasalarında düzeltme riskini artırdı

Morgan Stanley, ABD 10 yıllık hazine tahvili getirisinin yüzde 4.5 seviyesinin üzerine çıkmasının hisse senetleri piyasaları için risk oluşturduğunu açıkladı. Küresel ölçekte tahvil piyasalarında yaşanan satış dalgası, İran'da devam eden savaşın tetiklediği enflasyon endişeleri ve mali kaygılardan kaynaklandı. Kurumun baş stratejisti Michael Wilson, tahvil faizlerinin dengelenmemesi durumunda hisse senedi piyasalarında önemli bir düzeltme yaşanabileceğini belirtti. Yatırımcılar, artan tahvil oynaklığının hisse senedi fiyatları üzerindeki olumsuz etkilerini izliyor.

İran'da süregelen savaşın etkisiyle emtia fiyatlarında yaşanan artış, küresel enflasyon risk primlerini yukarı yönlü hareket ettirdi. ABD 10 yıllık hazine tahvili getirisi pazartesi günü yüzde 4.6 seviyesine yükselerek son bir yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Uluslararası piyasalarda ise Japonya'nın 30 yıllık tahvil getirisi tarihi zirvesini kaydetti. Yatırımcılar, tahvil faizlerindeki bu yükseliş trendinin hisse senedi çarpanları üzerinde baskı oluşturmasından endişe duyuyordu. Finansal piyasalar, jeopolitik risklerin makroekonomik dengeler üzerindeki yansımalarını fiyatlamaya devam ediyor.

Morgan Stanley ABD hisse senetleri için hedef fiyatını yükseltti

Yüksek tahvil faizlerinin yarattığı kısa vadeli risklere rağmen Morgan Stanley, ABD hisse senedi piyasalarına yönelik uzun vadeli olumlu beklentilerini korudu. Kurum, güçlü ekonomik aktivite ve şirket karlarındaki genişlemeyi gerekçe göstererek S&P 500 endeksi için 2026 yıl sonu fiyat hedefini 7 bin 800 puandan 8 bin puana revize etti. Stratejistler, mevcut yükseliş trendinin temel gerekçesinin çarpan genişlemesinden ziyade şirket kazançlarındaki artış olduğunu vurguladı. Ancak yükselen faiz oranlarının, endekslerin son haftalarda ulaştığı tarihi zirvelerden geri çekilmesine yol açabileceği belirtildi. Analistler, hisse senedi getirileri ile tahvil faizlerindeki değişim arasında güçlü bir negatif korelasyon bulunduğuna dikkat çekti.

Fed politikaları ve jeopolitik riskler yakından izleniyor

Thornburg Investment sabit getirili menkul kıymetler direktörü Christian Hoffmann, ABD 30 yıllık tahvil getirisinin yüzde 5 seviyesini aşmasının kısa vadeli temkinli duruşu desteklediğini ifade etti. Morgan Stanley analistleri, faizlerdeki sıçramanın ve Federal Rezerv kanadından gelen şahin sinyallerin temel olarak petrol fiyatlarındaki yükselişten kaynaklandığını belirtti. Tahvil faizlerindeki yükseliş trendinin sona ermesi için İran'daki çatışmanın kalıcı bir çözüme kavuşması gerektiği vurgulandı. Macquarie Group küresel döviz ve faiz stratejisti Thierry Wizman ise Federal Rezerv'in şahin bir ton benimseyerek tahvil faizlerini istikrara kavuşturma fırsatına sahip olduğunu kaydetti.