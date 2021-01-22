ABD tahvil getirilerinde artış altın fiyatlarını aşağı çekti

ABD Hazine kağıdı getirilerinin yükselmesi altın fiyatlarının bir miktar aşağı gelmesine yol açtı. Dün 8 Ocak'tan bu yana görülen en yüksek seviyeleri test eden spot altın fiyatı bu sabah 1859,94 dolar seviyesini gördü.



Altın fiyatı, bugün yaşanan gerilemeye karşın hala hafta başına göre yüzde 2 yukarıda. Spot altın fiyatı için destek 1.845 dolar olmaya devam ederken yukarı hardeketlerde ise 1.875 dolar seviyesinin önemli olduğu ifade ediliyor. 1875 dolar seviyesinin geçilmesi halinde 1886 dolar yeni hedef olacak.