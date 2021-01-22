ABD tahvil getirilerinde artış altın fiyatlarını aşağı çekti
Küresel piyasalarda spot altın fiyatları, artan ABD Hazine Kağıdı getirileriyle birlikte 1.860 doların altına geriledi.
ABD Hazine kağıdı getirilerinin yükselmesi altın fiyatlarının bir miktar aşağı gelmesine yol açtı. Dün 8 Ocak'tan bu yana görülen en yüksek seviyeleri test eden spot altın fiyatı bu sabah 1859,94 dolar seviyesini gördü.
Altın fiyatı, bugün yaşanan gerilemeye karşın hala hafta başına göre yüzde 2 yukarıda. Spot altın fiyatı için destek 1.845 dolar olmaya devam ederken yukarı hardeketlerde ise 1.875 dolar seviyesinin önemli olduğu ifade ediliyor. 1875 dolar seviyesinin geçilmesi halinde 1886 dolar yeni hedef olacak.