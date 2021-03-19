ABD tahvillerinde açığa satış pozisyonları 150 bin kontrata yaklaştı
Piyasaların yakından izlediği ABD 10 yıllık tahvil faizinde açığa satış pozisyonları 14 milyar dolarlık parasal değere ulaştı.
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ABD 10 yıllık tahvil faizinde açığa satış pozisyonu kontratları 150 bine yaklaşırken rakam 14 milyar dolarlık parasal değere işaret ediyor.
Son dönemde yaşanan fiyat hareketi de açığa satış pozisyonlarının artmış olabileceğine işaret ederken veri açık pozisyonlarda 1 yılın en yüksek seviyelerinin görülebileceğini gösteriyor.