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  3. ABD tahvillerinde açığa satış pozisyonları 150 bin kontrata yaklaştı
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ABD tahvillerinde açığa satış pozisyonları 150 bin kontrata yaklaştı

Piyasaların yakından izlediği ABD 10 yıllık tahvil faizinde açığa satış pozisyonları 14 milyar dolarlık parasal değere ulaştı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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ABD 10 yıllık tahvil  faizinde açığa satış pozisyonu kontratları 150 bine yaklaşırken  rakam 14 milyar dolarlık parasal değere işaret ediyor.

Son dönemde yaşanan fiyat hareketi de açığa satış pozisyonlarının  artmış olabileceğine işaret ederken veri açık pozisyonlarda 1 yılın  en yüksek seviyelerinin görülebileceğini gösteriyor.