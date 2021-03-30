ABD tahvillerinde artış altın fiyatlarını düşürdü

ABD'de 10 yıl vadeli Hazine kağıdı getirisinin yüzde 1,76'ya yükselmesi ve ABD Doları'nın önemli para birimleri karşısında değer kazanması uluslararası piyasalarda altın fiyatını vurdu.



1716 dolar/ons desteğini aşağı kıran spot altın fiyatı bugün 1703,66 dolar/ons sevilesine kadar geri çekildi. Şu sıralarda da düne göre yüzde 0,40 kayıpla 1705,50 dolar/ons seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, 1716-1746 dolar/ons aralığındaki konsolidasyonun aşağı yönlü kırılması sonrasında destek olarak 1700 doları işaret ediyorlar ve buranın kırılması halinde satışların hızlanacağını öngörüyorlar.



Altın fiyatı için ilk destek 1670 dolar/ons olarak ifade ediliyor.