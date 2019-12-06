ABD tarım dışı istihdam beklentileri aştı

06 Aralık 2019

ABD'de tarım dışı istihdam kasım ayında 266 bin ile 10 ayın en sert artışını gerçekleştirdi ve beklentilerin üzerinde yükseliş kaydetti. Tarım dışı istihdamın Kasım 180 bin artacağı tahmin ediliyordu.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre çalışan ücretleri ise bir önceki aya göre %0.2 ile artışını sürdürdü, ancak artış %0.3 olan tahminlerin altında kaldı.

İşsizlik oranı ise bir önceki aya kıyasla 0.1 puan düşüşle %3.5'e gerileyerek %3.6 olan beklentilerin altında gerçekleşti.