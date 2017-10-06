ABD tarım dışı istihdam beklentileri karşılamadı

06 Ekim 2017

ABD'de eylül ayında tarım dışı istihdam beklentilerin altında kaldı ve 2010 yılı Eylül ayından beri ilk kez düşüş gösterdi.

Tarım dışı istihdamdaki düşüşte Harvey ve Irma kasırgalarının etkili olduğu belirtiliyor.

ABD Çalışma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, tarım dışı istihdam 33 bin azaldı. Ekonomistlerin beklentisi istihdamın 80 bin artması yönündeydi.

İşsizlik oranı yüzde 4,4'den yüzde 4,2'ye geriledi. Piyasalarda beklenti oranın aynı kalacağı yönündeydi. İşsizlik oranı 2000 yılı Aralık'tan bu yana en düşük seviyesine geldi.

Bir önceki ayın tarım dışı istihdam verisi 156 bin artıştan 169 bin artışa revize edildi.

İmalat sektöründe istihdam bin kişi azaldı. Piyasa tahmini 8 bin artış şeklindeydi.

Özel sektörü istihdamı 40 bin düşüş gösterdi. Beklenti 70 bin artış olacağı yönündeydi.

Kamuda istihdam 7 bin artış gösterdi.

Haftalık ortalama çalışma saati değişmeyerek 34,4 saat oldu.

Saatlik kazanç 0,12 dolar artışla 26,55 dolar oldu.

Saatlik kazançlar aylık yüzde 0,45, yıllık yüzde 2,9 arttı.

Beklenti kazancın aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 2,5 artacağı yönündeydi.

İşgücüne katılım oranı yüzde 62,9'dan yüzde 63,1'e çıktı.

Geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 8,6'dan yüzde 8,3'e geldi.

ADP özel sektör istihdam artışı 135 bin olarak açıklanmıştı.

Fed'in son projeksiyon raporunda işsizlik oranı beklentisi bu yıl için yüzde 4,3, gelecek iki yıl için yüzde 4,1, 2020 için yüzde 4,2 ve uzun dönemi için yüzde 4,6 olarak açıklanmıştı.

Fed 20 Eylül toplantısında faiz oranlarını değiştirmemişti.

Fed'in bir sonraki toplantısı 1 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Veri önceki 1,1711 seviyesine olan EUR/USD paritesi açıklama sonrası 1,1678 seviyesine geldi.

Bir sonrasi istihdam raporu 3 Kasım'da açıklanacak.