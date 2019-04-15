ABD taviz verdi, Çin ile anlaşma daha yakın

15 Nisan 2019

ABD, Çin ile yürüttüğü ticaret müzakerelerde anlaşmanın ön koşullarından biri olarak nitelediği sanayi teşviklerine son verilmesi talebinden vazgeçti.

Konu hakkında kendilerine bilgi verilen iki kaynağa göre, ABD'li müzakereciler, gelecek bir ay veya buna yakın bir sürede ticaret anlaşmasına ulaşabilmek için sanayi teşviklerinin kaldırılması talebinden vazgeçerek daha hızlı sonuç alabilecekleri alanlara ağırlık vermeye karar verdi.

İki kaynak, ABD'li müzakerecilerin ağırlık vereceği alanları zorla teknoloji transferi, fikri mülkiyet haklarının daha sıkı korunması ve ABD'li şirketlerin Çin piyasalarına girmesinin kolaylaştırılması olarak niteledi. Çin daha önce bu konularda taviz verebileceğinin sinyalini vermişti.

Bir kaynak, sanayi teşvikleri konusuna atıfta bulunarak, "Bu konu hakkında hiçbir ifade olmayacak anlamına gelmiyor, ancak çok ayrıntılı veya kesin olmayacak" dedi.

Sanayi teşvikleri, Çin hükümetinin temel ekonomi politikalarıyla iç içe bir konu olduğu için müzakerelerin sıkıntılı bir kısmını oluşturuyor. Pekin uzun vadeli gelişimini stratejik olarak belirlediği sektörlerdeki kamu şirketlerine teşvik ve vergi indirimleri sağlıyor.

Bu arada Beyaz Saray, Reuters'ın konu hakkındaki sorularını ABD Ticaret Temsilcisi'nin makamına yönlendirdi, ancak buradan sorulara yanıt gelmedi.

Kaynak: Reuters