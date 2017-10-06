ABD toptan eşya stoklarında 9 ayın en iyi performansı
ABD'de toptan eşya stokları, ağustosta yüzde 0,9 artarak son 9 ayın en iyi performansını gösterdi.
ABD Ticaret Bakanlığı'nın toptan ticaret raporuna göre, toptan eşya stokları, ağustosta önceki aya kıyasla yüzde 0,9 genişleyerek 608,1 milyar dolara yükseldi. Kasım 2016'dan bu yana en yüksek artışını kaydeden stoklara yönelik piyasa beklentisi yüzde 1 artış yönündeydi.
Raporda, toptan eşya stoklarındaki yükselişte, otomobil stoklarının yüzde 2,2 ve bilgisayar stoklarının yüzde 1,9 artmasının belirleyici rol oynadığı belirtildi. GSYH hesaplamasında kullanılan otomobil hariç, toptan eşya stokları da ağustosta yüzde 0,8 arttı.
Bu arada, temmuz ayına yönelik stok miktarındaki artış değiştirilmeyerek yüzde 0,6'da sabit bırakıldı.
Rapora göre, toptan eşya satışları, ağustosta yüzde 1,7 arttı. Aralık 2016'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaşan toptan satışlarda, motorlu araçlara yönelik talebin yüzde 4,2 artması etkili oldu.
Kaynak: AA