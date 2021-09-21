ABD vadeli endeksleri bu sabah yükselişte

Dün Wall Street'te yaşanan ve Dow Jones Sanayi Endeksi'nde kaybın 600 puanı aşmasına yol açan sert düşüşün ardından bu sabah vadeli endekslerde toparlanma var.

Dünkü sert düşüşe tepki vermeye çalışan piyasada, vadeli Dow Jones Sanayi Endeksi düne göre 223 puan, yüzde 0,66, S&P 500 Endeksi 24 puan, yüzde 0,55 ve Nasdaq 100 vadeli endeksi 74,25 puan, yüzde 0,50 artıdalar.

Avrupa borsalarında da benzer bir hareket görülüyor. Vadeli FTSE 100 endeksi 49, FDAX 85 ve Eurostoxx 50 vadeli endeksi 18,5 puan yukarıdalar