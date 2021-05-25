ABD vadeli endeksleri yükseliyor, Avrupa vadelileri karışık
Enflasyon ve faiz artışlarına yönelik endişelerin yatışmasıyla ABD vadeli endeks kontratları yukarı yönlü seyrederken Avrupa'da vadeliler karışık seyrediyor.
Dün bölgesel Fed başkanlarından gelen ve yatırımcıların enflasyona yönelik endişelerini yatıştıran açıklamalar bu saban ABD vadeli endekslerini yukarı taşımaya devam ediyorlar.
Şu sıralarda vadeli Dow Jones Sanayi Endeksi 67 puan, yüzde 0,20, S&P 500 vadeli endeksi 10 puan, yüzde 0,24 ve Nasdaq 100 vadeli endeksi 44,75 puan, yüzde 0,33 artıdalar.
Avrupa'da ise FTSE 100 vadeli endeksi yüzde 0,15, FDAX yüzde 0,01 ve
Eurostoxx 50 vadeli endeksi yüzde 0,12 artıda.
ABD 10 yıl vadeli Hazine kağıdının getirisinin 1,60-1,61 arasına sıkışması da hisse senedi piyasalarına destek veriyor.