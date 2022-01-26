ABD vadeli endekslerinde artışlar hızlandı

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin dün başlayan ve bugün sona erecek toplantısında çıkacak kararları bekleyen piyasalarda, vadeli Dow Jones Sanayi Endeksi düne göre 272 puan, yüzde 0,80, S&P 500 vadeli endeksi 46 puan, yüzde 1,06 ve Nasdaq 100 vadeli endeksi 233,75 puan, yüzde 1,65 yukarıda.

Analistler, geçtiğimiz hafta 2020'den bu yana en kötü haftayı geçiren ABD hisse senetlerinde bugün yaşanan yükselişi bir tepki hareketi olarak değerlendiriyorlar. Goldman Sachs'ın piyasaların bir "ayı piyasası" öncesindeki "tehlike bölgesi" seviyelerine henüz gelmediği değerlehndirmesi de olumlu yansıyan faktörler arasındb.