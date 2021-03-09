ABD vadeli endekslerinde güçlü toparlanma görülüyor

ABD vadeli endekslerinda sabah saatleri itibarıyla güçlü bir toparlanma görülüyor. ABD 10 yıl vadeli Hazine kağıdı getirilerinin yüzde 1,60 seviyelerinden 1,56-1,57 aralığına geri gelmesi de endekslere destek verdi.



Yukarı harekette Çin'in devlet fonlarının istikrarı sağlamak için piyasalara girdikleri ve Çin hisse senedi piyasalarının bu alımlarla toparlandığı yönünde iddialar da etkili oldu.

Vadeli Dow Jones Sanayi Endeksi şu sıralarda 198 puan, yüzde 0,62 artıda. S&P 500 vadeli endeksi 31,75 puan, yüzde 0,83 yükselirken, Nasdaq 100 vadeli endeksi de 169,5 puan, yüzde 1,38 arttı.

Dün güçlü yükseliş gösteren Avrupa borsalarında ise bugün hafif bir düşüş yaşanıyor.



FTSE 100 vadeli endeksi yüzde 0,16, FDAX yüzde 0,01 ve Eurostoxx 50 vadeli endeksi yüzde 0,08 ekside.