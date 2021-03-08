Haftaya kayıplarla başlayan ABD vadeli endekslerinde satışlar hızlandı. Özellikle teknoloji hisselerindeki satışlar dikkat çekiyor.



Nasdaq 100 vadeli endeksinde kayıp yüzde 2'ye ulaştı. ABD 10 yıl vadeli tahvil getirilerinin 1,60'a kadar yükselmesi ve 1,5940 seviyesinden işlem görmesi, Dolar Endeksi'nin 14 haftanın en yüksek sevilyesini test etmesi satışlarda etkili oldu.



Nasdaq 100 vadeli endeksi 253 puan, S&P 500 vadeli endeksi 32 puan ve Dow Jones Sanayi endeksi 94 puan eksideler. Analistler, ABD hisse senedi piyasasına yıl başından bu yana güçlü bir bireysel yatırımcı girişi olduğunu ve bireysel yatırımcıların işlemlerinin günlük işlem hacminin dörtte birine ulaştına dikkat çekiyorlar.



National Securities Corp baş piyasa stratejisti Arthur Hogan yaptığı değerlendirmede, "Tarihe baktığımızda, bireysel yatırımcıların piyasaya yoğun şekilde girmeleri kötür bir sinyal olmuştur, tepe noktasına gelindiğine işaret etmiştir" diye konuştu.



ABD hisse senedi piyasasında bireysel yatırımcıların son 3 haftada yaptıkları alımlar 2020'den yüzde 40 daha fazla oldu.