ABD vadeli endekslerinde yön değişti
Amazon'un mali sonuçlarının yarattığı olumlu havanın da etkisi ile güne güçlü yükselişlerle başlayan ABD vadeli endekslerinde yön değişti.
Teknoloji hisselerindeki yukarı hareket ivme kaybederken, S&P 500 ve Dow Jones Sanayi vadeli endeksleri eksiye döndüler.
Analistler, yüksek enflasyonun yarattığı endişe ve Fed'in para politikasını sıkılaştırmaya başlayacak olmasının getirdiği tedirginlik şirket karlarının olumlu yansımalarından daha ön plana çıktı.
Piyasada gözler bugün açıklanacak Ocak ayı tarım dışı istihdam verisine çevrilmiş durumda. Veri öncesinde endeklerde oynaklığın devam etmesi bekleniyor.
Şu sıralarda vadeli Dow Jones Sanayi Endeksi 97 puan, yüzde 0,28 ve S&P 500 vadeli endeksi 1,25 puan, yüzde 0,02 ekside. Nasdaq 100 vadeli eneksi de 83,00 puan yüzde 0,57 artıda.