ABD vadelilerde artılar büyüyor

Covid-19'a karşı geliştirilmekte olan aşılardan gelen olumlu haberler ve ABD'de aşılamananı 11 Aralık'ta başlayabileceği haberleri ABD vadeli endekslerini yukarı taşımala devam ediyor.



Vadeli Dow Jones Sanayi Endeksi gün içinde 29.454 puana kadar yükseldi ve şu sıralarda düne göre 185 puan, yüzde 0,63 artışla 29.397 puandan işlem görüyor. S&P 500 vadeli endeksi de 20,25 puan, yüzde 0,57 artıda. (Saat 14:40 itibarıyla)



Analistler, yatırımcıların bugün ABD'de açıklanacak imalat ve hizmet PMI verilerini takip ettiklerini, bunun yanı sıra San Francisco Fed Başkanı Mary Daly'nin gün içinde yapacağı konuşmada verilecek mesajların da izleneceğini ifade ediyorlar.