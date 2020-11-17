ABD vadelileri dünkü zirve sonrası düşüşte

Aşı haberlerinin yön verdiği küresel piyasalarda, son günlerde gündemdeki konu başlığını portföy değişimleri oluşturuyor. Dün Wall Street'te endekslerin rekor seviyeleri test etmeleri sonrasında bugün ABD vadeli endekslerinde bir miktar düşüş yaşanıyor.



Bu düşüşte yatırımcıların son gelen aşı haberlerinin ardından portföylerinde ekonomik büyümeye karşı daha hassas hisseleri yer vermek için yaptıkları alım ve satımlar etkili oluyor.



Saat 07:50 itibarıyla vadeli Dow Jones Sanayi Endeksi 104 puan, yüzde 0,35, S&P 500 vadeli endeksi 16,5 puan, yüzde 0,48 ekside, Nasdaq 100 vadeli endeksi ise 5,25 puan, yüzde 0,04 artıda işlem görüyor.



Analistler, Avrupa ve ABD'de korona virüs vakalarının hızla artmaya devam ettiği ortamda sürdürülebilir bir ekonomik toparlanma konusunda duyulan endişelerin piyasalarda dalgalanmaları da beraberinde getirdiğini ifade ediyorlar.