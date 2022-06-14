ABD ve Avrupa vadeli endeksleri toparlanıyor

ABD ve Avrupa'da tahvil getirilerinin son yılların en yüksek sevilerine çıkmasının etkisiyle yüzde dün Wall Street'te yüzde 2,8-4,7 arasında, Avrupa'da da yüzde 1,5-2,7 arasında düşüşler yaşanmasının ardından gelen toparlanma bir tepki hareketi olarak değerlendiriliyor.

Şu sıralarda vadeli Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,85, S&P 500 vadeli Endeksi yüzde 1,09 ve Nasdaq 100 vadeli endeksi yüzde 1,4 artıda.

Avrupa'da da FTSE 100 vadeli endeksi yüzde 0,62, FDAX yüzde 0,85 ve Eurostoxx 50 vadeli endeksi yüzde 0,74 yukarıda.

Piyasalarda gözler Fed'in bugün başlayacak Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısından çıkacak kararlarda olacak. Yarın sona erecek toplantıda 75 baz puanlık bir faiz artırımının da tartışılması bekleniyor.