ABD ve Avrupa vadeli endekslerinde güçlü yukarı hareket sürüyor

Koronavirüse karşı aşı çalışymalarında sağlanan ilerleme ve ABD'de seçilmiş başkan Biden'in geçiş ekibinin resmi olarak göreve başlamasının yolunun açılması ABD ve Avrupa vadeli endekslerinde güçlü yukarı hareketin devam etmesini sağlıyor.



Biden'in Hazine Bakanlığı görevine eski Fed Başkanı Janet Yellen'i getireceği haberleri de vadeli endekslere destek veriyor.



Vadeli Dow Jones Sanali Endeksi şu sıralarda düne göre 259 puan, yüzde 0,88 artıda. S&P 500 Endeksi 27,75 puan, yüzde 0,78 ve Nasdaq 100 vadeli endeksi 63,25 puan, yüzde 0,53 yukarıda işlem görüyorlar.



Avrupa'da vadeli endekslere baktığımızda ise FTSE 100 27,5 puan, yüzde 0,43, FDAX 84,0, yüzde 0,64 ve Eurostoxx 50 20,00, yüzde 0,58 artıda.