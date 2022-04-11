ABD ve Avrupa vadeli endekslerine satışlar hakim
ABD ve Avrupa vadeli endeksleri yeni haftanın ilk gününde aşağı yönlü bir seyir izliyor
Analistler piyasasın Fed'in şahin tutumu ile yön bulmaya devam ettiğini. Fed üyelerini agresif faiz artırımlarına işaret etmeye devam etmelerinin hisse senedi piyasaları üzerinde satış baskısı yarattığını ifade ediyorlar.
Bu aşağı harekette bu hafta 2022 ilk çeyrek mali sonuçlarını açıklayacak Wall Street bankalarının yatırım bankacılığı karlarında büyük düşüşler açıklayacağı değerlendirmeleri de etkili.
Şu sıralarda vadeli Dow Jones Sanayi Endeksi 157 puan, yüzde 0,45, S&P 500 vadeli endeksi yüzde 0,59, 26,5 puan ve Nasdaq 100 vadeli endeksi yüzde 0,69, 98,75 puan eksideler.
Avrupa'da FTSE 100 vadeli endeksi yüzde 0,35, FDAX yüzde 0,85 ve Eurostoxx 50 yüzde 0,72 ekside.