ABD vergileri etkisini gösterdi: Hyundai’nin kârı geriledi

Güney Kore merkezli otomotiv devi Hyundai Motor, 2025 yılının ikinci çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, özellikle ABD’nin yeni gümrük vergilerinin etkisiyle faaliyet kârının yıllık bazda yüzde 16 oranında azaldığını duyurdu.

Nisan-Haziran döneminde Hyundai, 3,6 trilyon won (yaklaşık 2,64 milyar dolar) faaliyet kârı elde etti. Bu rakam, geçen yılın aynı döneminde açıklanan 4,28 trilyon won’luk kârın gerisinde kaldı. Ancak şirket yine de analist beklentisi olan 3,5 trilyon won’un üzerinde performans gösterdi.

Gümrük tarifeleri maliyet yazıyor

Hyundai ve bağlı şirketi Kia’dan oluşan dünyanın en büyük üçüncü otomobil grubu, kazançtaki düşüşün en büyük nedeninin ABD tarafından uygulanan yeni gümrük tarifeleri olduğunu vurguladı. Şirket, bu tarifelerin yalnızca ikinci çeyrekte 828 milyar won ek maliyete neden olduğunu bildirdi.

Hyundai yetkilileri, ABD’deki gümrük politikalarının uzun vadede şirketin operasyonları üzerinde ciddi riskler oluşturabileceğini belirtirken, tüm yıl için belirlenen kâr hedefinin ise şimdilik korunacağını duyurdu.

Gelirler arttı, büyüme devam ediyor

Olumsuz kâr verilerine rağmen Hyundai, çeyrek gelirlerini yüzde 7 artırarak 48,3 trilyon won’a yükseltti. Bu sonuç, analistlerin 47 trilyon won’luk gelir beklentisinin üzerinde gerçekleşti.

Küresel riskler, yeni stratejiler

Hyundai’nin son çeyrek performansı, jeopolitik gelişmelerin ve ticaret politikalarının küresel otomobil üreticileri üzerindeki etkisini gözler önüne serdi. Özellikle ABD gibi önemli ihracat pazarlarında alınan vergi kararlarının, kârlılık üzerinde ciddi baskı oluşturduğu görülüyor.

Şirket yönetimi, bu zorlu koşullara karşı küresel satış büyümesi ve ürün inovasyonu stratejilerine odaklandığını belirtiyor. Ayrıca elektrikli araç ve sürdürülebilir mobilite çözümlerine yönelik yatırımlar da Hyundai’nin orta ve uzun vadeli planlarında önemli yer tutuyor