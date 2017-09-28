ABD verileri petrolü aşağı çekti

28 Eylül 2017

Dün 58,56 dolardan güne başlayan ve gün içinde en yüksek 58,87 doları gören Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 57,67 dolardan açıldı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.12 itibarıyla yüzde 0,05 artışla 57,70 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili ise 52,02 dolardan alıcı buldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 1,8 milyon varil (yüzde 0,4) azalışla 471 milyon varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 3,4 milyon varil artması yönündeydi.

Söz konusu dönemde, ülkenin ham petrol üretimi ise bir önceki haftaya göre günlük ortalama 37 bin varil artarak 9,54 milyon varile yükseldi. Ülkenin ham petrol ithalatı bu dönemde, bir önceki haftaya kıyasla günlük ortalama 59 bin varil artışla 7,42 milyon varile yükselirken, ham petrol ihracatı da günlük ortalama 563 bin varil artışla 1,49 milyon varile ulaştı.

ABD'nin ticari ham petrol stoklarında sürpriz şekilde düşüş görülmesinin ardından küresel piyasada petrol fiyatları kısa süreli yükselişe geçti ancak Harvey kasırgası sonrası faaliyetleri duran rafinerilerin yeniden devreye girerek arzı artırması fiyatlarda gerilemeye sebep oldu.

Petrol piyasasında, Brent petrol, Irak Kürt Bölgesel Yönetiminde (IKBY) gerçekleştirilen gayrimeşru referandum kaynaklı kaygılar ve Kuzey Kore'den gelen açıklamalar sebebiyle hafta başında son 26 ayın en yüksek düzeyine ulaşmıştı.

Uzmanlar, Brent petrolde teknik olarak 57,37 ile 57,43 dolar aralığının direnç, 57,25 ile 57,31 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceğini belirtiyor.