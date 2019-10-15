ABD yaptırımları sonrası piyasalarda son durum

15 Ekim 2019

Dünya ONLİNE

Piyasalar dün gece açıklanan ABD'nin Türkiye için yaptırım kararları sonrası herhangi bir tepki vermedi hatta Türk Lirası, sabah saatlerinde dolar ve euro karşısında yüzde 1 civarında değerlendi.

Dolar/TL kurunun yaptırımlara tepki göstermemesini değerlendiren uzmanlar, piyasaların yaptırım senaryosunu son 2 haftalık periyotta fiyatlamış olmasına bağlıyor. Yaptırımları bekleyen piyasalar, bu güçlü beklentinin gerçekleşmesiyle birlikte kar satışlarıyla karşılaştı.

Yaptırımlar konusunda daha kötü senaryoları fiyatlamış olan piyasalarda, ABD'nin yaptırım kararların Türkiye ekonomisine büyük zararlar verecek nitelikte olmadığı yönünde görüş birliği var. Bu görüşün etkisi ve kar satışları sonrası gerileyen döviz kurlarında iyimser hava fazla uzun sürmedi. Dolar/TL ve Euro/TL kurlarında yüzde 1'i geçen artışlar gün ortasına kadar eridi.

Sabah saatlerinde 5,86'ya kadar çekildi



Tüm bu gerekçelerle birlikte Dolar/TL kurunda bu sabah saatlerinde anlamlı bir düşüş gözlendi. Kur, saat 09:50'de 5,8604 ile gün içi en düşük seviyesini gördü.



Piyasalarda işlemlerin artmasıyla birlikte yeniden yükselişe geçen dolar/TL kuru, saat 12:20 itibarıyla 5,9170 liradan işlem görüyor. Euro/TL ise düne göre 6,5190 seviyelerinde.



Borsa İstanbul yüzde 1'in üzerinde primli

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta 1.611,23 puan ve yüzde 1,71 değer kazancıyla 95.592,62 seviyesine çıktı. Endeks, açılış sonrasındaki işlemlerde yatay seviyesini korudu.

ABD'nin hangi yaptırımları açıkladı?



ABD Maliye Bakanlığı, ABD yönetiminin Türkiye'den üç bakana ve iki bakanlığa Suriye'deki askeri operasyondan dolayı yaptırım getirdiğini açıkladı.



ABD Başkanı Trump, "Çelik gümrük vergileri yeniden Mayıs ayından önceki düzeye yüzde 50'ye çıkarılacak. Türkiye ile Ticaret Bakanlığı öncülüğünde yürütülen 100 milyar dolarlık ticaret anlaşması müzakereleri derhal sonlandırılacak" dedi.

Trump, Türkiye'ye yaptırımları açıkladı