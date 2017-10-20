ABD'de banka kârlarında zayıf halka: Wells Fargo

20 Ekim 2017

ABD'li dev bankalar geçtiğimiz haftanın son günü ve bu hafta içerisinde bilançolarını açıkladılar. Bank of America (BofA), Citigroup, JPMorgan Chase, Morgan Stanley, Goldman Sachs net kârı ve gelirini artırırken, Wells Fargo'da kayıplar sürdü.

Bilançolarını açıklayan bu 6 büyük banka arasında tek zarar açıklayan banka olan Wells Fargo'nun net kârı bu yılın üçüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,8 azalarak 4,6 milyar dolara geriledi. Banka, 2016'nın temmuz-eylül döneminde 5,6 milyar dolar net kâr duyurmuştu.

Bu dönemde, bankanın hisse başına kârı da 1,03 dolardan 0,84 dolara geriledi.

İkinci çeyrekte toparlanmıştı

Ayrıca, Wells Fargo'nun 2017'nin üçüncü çeyreğindeki geliri, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 1,8 düşüşle 21,9 milyar dolara geriledi. Banka, 2016'nın temmuz-eylül döneminde 22,3 milyar dolar gelir elde etmişti.

Wells Fargo'nun bu yılın ilk çeyreğinde kârı yüzde 5 düşerken, ikinci çeyreğinde yüzde 4,5 artış göstermişti.

2016'da 'kriz'lerden kurtulamadı

Geçtiğimiz yıl Wells Fargo'da 'hesap krizi' yaşanmıştı. Banka çalışanları tarafından satış ve performans hedeflerinin tutturulması için 2 milyondan fazla yetkisiz hesap açıldığı ve bunların diğer müşterilerin hesaplarından gizlice para transferiyle finanse edildiği ortaya çıkmıştı. Wells Fargo bu nedenle 100 milyon dolar cezaya çarptırılmıştı.

Banka geçen yılın başında da New York Güney Bölgesi eski Savcısı Preet Bharara'nın açtığı davada finansal kriz öncesi verdiği konut kredilerinde yaptığı suistimallerden ötürü 1,2 milyar dolar uzlaşma bedeli ödemişti.

Bank of America

Bank of America'nın net kârı bu yılın üçüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 4,3 artarak 5,6 milyar dolara yükseldi. Banka, 2016'nın temmuz-eylül döneminde 4,9 milyar dolar net kâr açıklamıştı.

Kurumun hisse başına kârı da geçen yılın üçüncü çeyreğinde 0,41 dolar iken, bu yılın aynı döneminde 0,48 dolara çıktı.

Ayrıca, Bank of America'nın 2017'nin üçüncü çeyreğindeki geliri, geçen yılın temmuz-eylül döneminde göre, yüzde 0,9 artarak 21,8 milyar dolara ulaştı. 2016'nın aynı döneminde bankanın geliri 21,6 milyar dolar olmuştu.

Morgan Stanley

Morgan Stanley'in yüzde 11,2 artış göstererek 1,78 milyar dolara ulaştı. Şirket, 2016'nın üçüncü çeyreğinde 1,6 milyar dolar net kar elde etmişti.

Şirketin hisse başına kârı, geçen yılın üçüncü çeyreğinde 0,81 dolar iken, bu yılın aynı döneminde 0,93 dolara yükseldi.

Morgan Stanley'nin bu yılın üçüncü çeyreğindeki geliri de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,4 yükselerek 9,2 milyar dolara ulaştı. Geçen senenin temmuz-eylül döneminde şirketin geliri 8,9 milyar dolar olmuştu.

Goldman Sachs

Goldman Sachs'ın net kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,9 artış göstererek 2,13 milyar dolara çıktı. Şirket, 2016'nın üçüncü çeyreğinde 2,09 milyar dolar net kâr elde etmişti.

Şirketin hisse başına kârı geçen yılın üçüncü çeyreğinde 4,88 dolar iken, bu yılın aynı döneminde 5,02 dolara yükseldi.

Goldman Sachs'ın bu yılın üçüncü çeyreğindeki geliri de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,9 artarak 8,33 milyar dolara ulaştı. Geçen senenin temmuz-eylül döneminde şirketin geliri 8,17 milyar dolar olmuştu.



Citigroup

Citigroup'un net kârı yüzde 7,9 yükselerek 4,1 milyar dolara yükseldi. Banka, 2016'nın temmuz-eylül döneminde 3,8 milyar dolar net kâr açıklamıştı.

Kurumun hisse başına karı da geçen yılın üçüncü çeyreğinde 1,24 dolar iken, bu yılın aynı döneminde 1,42 dolara yükseldi.

Ayrıca, Citigroup'un 2017'nin üçüncü çeyreğindeki geliri, geçen yılın temmuz-eylül döneminde göre, yüzde 2,2 artarak 18,2 milyar dolara ulaştı. 2016'nın aynı döneminde bankanın geliri 17,8 milyar dolar olmuştu.

Olumlu gelen bilanço verilerine rağmen, Citigroup'un hisseleri New York borsasının açılışını takiben yüzde 0,5 değer kaybederek 74,59 dolara geriledi.

JPMorgan Chase

JPMorgan Chase'in net kârı yüzde 6,3 artarak 6,7 milyar dolara yükseldi. Banka, 2016'nın temmuz-eylül döneminde 6,3 milyar dolar net kâr duyurmuştu.

Bu dönemde, kurumun hisse başına karı da 1,58 dolardan 1,76 dolara yükseldi.

Ayrıca, JPMorgan Chase'in 2017'nin üçüncü çeyreğindeki geliri, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 2,7 artışla 26,2 milyar dolara ulaştı. Banka, 2016'nın temmuz-eylül döneminde 25,5 milyar dolar gelir elde etmişti.