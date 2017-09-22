ABD'de bankalara Kuzey Kore yasağı
ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada bankaların hem ABD hem de Kuzey Kore ile iş yapmalarına izin verilemeyeceği bildirildi.
ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Kuzey Kore ile iş yapmaya devam eden bankaların ABD'de faaliyet gösterebilmelerine izin verilemeyeceğini söyledi.
"Hiçbir ülkedeki hiç bir banka, Kim Jon Un'un yıkıcı tavrını kolaylaştırmak için kullanılamaz" diye konuşan Mnuchin, "Yabancı finansal kurumlar ABD ile Kuzey Kore arasında seçim yapmaları gerektiği konusunda uyarıldılar" dedi.
Mnuhcin, Başkan Trump'ın imzaladığı yeni kararnamedeki yaptırımların geçmişteki davranışları hedef almadığını da belirtti.