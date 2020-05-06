ABD'de bir ayda 20,24 milyon kişi işten çıkarıldı

06 Mayıs 2020

ABD'de Nisan ayında 20,24 milyon özel sektör çalışanı işten çıkarıldı. ADP özel sektör raporunun yfayınlanmaya başladığı tarihten bu yana kaydedilen en yüksek işten çıkarma verisi oldu. Bu gelişmede, işletme faaliyetlerinin koronavirüs salgınından dolayı zorunlu olarak durdurulması etkili oldu. Özel sektör istihdamındaki tarihi düşüşü gösteren ADP Ulusal İstihdam raporuna göre, koronavirüsü yavaşlatmak için yapılan ulusal tecrit uygulamaları ekonomide kalıcı yaralar bırakabilir.

Raporda ayrıca, Mart ayında ilk olarak 27 bin olarak açıklanan özel sektör istihdam azalışı 149 bin olarak düzeltildi. Bu rakam, 2017 Eylül ayından beri olan özel sektördeki ilk azalışı işaret ediyordu. Reuters'ın ekonomistlerle yaptığı ankete göre, özel sektör istihdamının Nisan ayında 20.05 milyon azalması bekleniyordu. Dow Jones Beklentisi ise 22 milyon kişinin işten çıkarılmasıydı. ADP raporuna göre, geçen ay eğlence/konaklama sektöründe 8,61 milyon kişi işten çıkarıldı.