ABD'de bütçe 200 milyar dolar açık verdi

11 Eylül 2020

ABD Hazine Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı.

Buna göre, 1 Ekim 2019'da başlayan ve 30 Eylül 2020'de sona erecek 2020 mali yılının ağustos ayında federal hükümetin bütçe açığı 200 milyar dolar oldu. Federal hükümet, geçen yılın aynı ayında 200,3 milyar dolarlık bütçe açığı vermişti.

Beklenenden daha düşük seviyede gerçekleşen bütçe açığının ağustosta 245 milyar doları bulacağı tahmin ediliyordu. Bütçe açığı, temmuzda ise 62,9 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Bu dönemde hükümetin gelirleri geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,1 azalarak 223,2 milyar dolara ve harcamaları yüzde 1,2 azalışla 423,3 milyar dolara geriledi.

Bütçe açığı 11 ayda 3 trilyon dolara ulaştı

Ülkede 2020 mali yılının 11'inci ayı olan ağustos itibarıyla toplam bütçe açığı 3 trilyon dolara ulaştı. Söz konusu açık, geçen yılın aynı döneminde ise 1,06 trilyon dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

Mali yılın ilk 11 ayındaki harcamalar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 45,7 artarak 6,05 trilyon dolara yükselirken gelirler ise yüzde 1,3 azalışla 3,04 trilyon dolara geriledi.

Hükümetin 2020 mali yılının başından bu yana harcamalarındaki artışta koronavirüs salgınına yönelik teşvik paketleri etkili oldu.

ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO), COVID-19 salgınının etkisiyle federal bütçe açığının bu yıl 3,3 trilyon doları bulacağını öngörmüştü.

Kaynak: AA