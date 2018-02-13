ABD'de bütçe ocakta 49 milyar dolar fazla verdi

13 Şubat 2018

ABD Hazine Bakanlığı, federal bütçenin ocak ayında 49 milyar dolar fazla verdiğini duyurdu. Ekonomistler, ocak ayında 51 milyar dolar bütçe fazlası bekliyorlardı.

2017 ocak ayı bütçesi 51 milyar dolar fazla vermişti.

1 Ekim 2017'de başlayan 2018 mali yılında ilk 4 ayda bütçe 176 milyar dolar açık verdi. 2017 mali yılının aynı döneminde ise açık 159 milyar dolar seviyesindeydi.

Ocak ayında bütçe harcamaları bir önceki senenin aynı dönemine göre 293 milyar dolardan 312 milyar dolara yükselirken, gelirler ise 344 milyar dolardan 361 milyar dolara yükseldi.