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ABD'de çekirdek enflasyonda rekor düşüş

ABD'de TÜFE, Nisan ayında aylık yüzde 0.8 düşerken yıllık bazda artış ise yüzde 0.3'e geriledi. Çekirdek enflasyon da yüzde 0.4 ile rekor düşüş kaydetti.

ABD'de çekirdek enflasyonda rekor düşüş
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