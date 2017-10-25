ABD'de dayanıklı mal siparişleri beklentileri aştı
ABD'de dayanıklı tüketim mal siparişleri beklentilerinden daha olumlu bir seyir izledi.
ABD Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, dayanıklı tüketim malı siparişleri eylülde mevsimsel etkilerden arındırılmış verilerle yüzde 2,2 arttı. Analistlerin tahmini, siparişlerin yüzde 0,8 artış göstereceği yönündeydi.
Dayanıklı mal siparişleri tutarı toplam 238,7 milyar dolar oldu.
Dayanıklı mal siparişleri, ülkedeki yerli üreticilerin hemen veya gelecekte teslim etmek üzere aldıkları siparişlerden oluşuyor.
Diğer alt endeksler şu şekilde:
- Ulaşım hariç siparişler yüzde 0,7 arttı. Beklenti yüzde 0,5 artış olacağı yönündeydi.
- Savunma hariç siparişler yüzde 2,0 artış kaydetti.
- Hava araçları hariç savunma dışı siparişler yüzde 1,3 artış gösterdi.
- Hava araçları hariç savunma dışı nakliyeler yüzde 0,7 arttı.
- Makine siparişleri yüzde 0,2 azaldı, nakliyeler yüzde 1,2 artış gösterdi.
- Öncü metal siparişleri yüzde 0,1 azaldı.
- Fabrikasyon metalik ürün siparişleri yüzde 1,7 arttı.
- Toplam nakliyelerde yüzde 1,0 artış yaşandı.
- Ulaşım hariç nakliyeler yüzde 0,8 arttı.
- Savunma hariç nakliyeler yüzde 1,0 yükseldi.