ABD'de Demokratlar 2.2 trilyon dolarlık paket üzerinde çalışıyor

25 Eylül 2020

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi Beyaz Saray'la koronavirüs yardım paketine dair görüşmeler yapmaya hazır olduğunu vurguladı. Yeni bir COVID-19 canlandırma paketi üzerinde uzlaşı sağlamak için Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında yapılan görüşmeler yaklaşık yedi hafta önce durdu.

Yeni tasarının hazırlandığını açıklayan Temsilciler Meclisi üyesi Richard Neal, tasarıya dair oylamanın günler içinde yapılabileceğini açıklayarak, "Temsilciler Meclisi, seçim turu için ara vereceğinden sanıyorum ki (oylama) için gelecek hafta uygun olacaktır" dedi.

Neal, tasarının ne zaman kamuyla paylaşılacağını Pelosi'nin belirleyeceğini de ifade etti.

Nancy Pelosi ve Demokrat Parti Senato Lideri Chuck Schumer arasındaki görüşmeler Ağustos ayı başında tarafların talep ettiği bütçede 900 milyar dolarlık fark oluşması nedeniyle son bulmuştu. Demokrat Partililer 2.2 trilyon dolarlık bir bütçe oluşturulmasını talep ederken Beyaz Saray 1.3 trilyon dolarlık bir teklifi kabul edebileceğini dile getirmişti.