ABD'de dış ticaret açığı 5 ayın en düşük seviyesinde

ABD Ticaret Bakanlığı, 2022 yılı Mayıs ayına ait mal ticareti dengesi, toptan eşya ve perakende stoklarına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, öncü dış ticaret açığı olarak adlandırılan mal ticareti açığı mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,2 azalarak 104,3 milyar dolara geriledi.

Bu dönemde 5 ayın en düşük seviyesine gerileyen mal ticaret açığı, nisanda 106,7 milyar dolar olmuştu.

Mal ihracatı mayısta yüzde 1,2 artışla 176,6 milyar dolara çıkarken, mal ithalatı yüzde 0,1 azalarak 280,9 milyar dolara geriledi.

Ayrıca, toptan eşya stokları mayısta aylık bazda yüzde 2 artarken, perakende stokları yüzde 1,1'lik yükseliş kaydetti.

Analistler, son verilerin ticaretin ikinci çeyrekte ekonomik büyümeye katkıda bulunabileceğini gösterdiğini belirtti.